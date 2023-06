LIVE Superbike | GP Misano 2023 in DIRETTA | tra poco la Superpole race

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca di Gara-1 10:40 Fari puntati su Alvaro Bautista che, dopo aver vinto gara-1, ha intenzione di prendere ancora in largo dominando anche nella prova più corta. Occhio però a Razgatlioglu, pilota che potrebbe tentare il blitz sfruttando soprattutto le temperature non elevate. 10:37 Buongiorno amici di OA Sport! Mancanopiù di venti minuti all’inizio della prima prova della giornata, la! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella domenica del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quinto appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato diAdriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ...

Dopo aver dominato il Warm Up, con Alvaro Bautista in vetta davanti al compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi e alla Yamaha di Razgatlioglu, la Ducati si prepara a regalare un altro successo al suo ...Tutti a Misano, proprio così! Il Mondiale Superbike sbarca in Riviera per uno degli appuntamenti più attesi del calendario, che coincide con il quinto di questa stagione. Alvaro Bautista e la Ducati ...