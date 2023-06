LIVE Superbike | GP Misano 2023 in DIRETTA | Razgatlioglu parte bene | Bautista | Rinaldi e Bassani in scia

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 giri: Lowes è finito a terra alla Quercia, spianando la strada a Vierge, Locatelli e Petrucci che ora è ottavo. -14 giri:non molla e si difendesu, quindia 7.0 dalla vetta, fa lo steso su Rea. Lowes nella ghiaia!! -15 giri: il leader della gara ha girato ancora in 1:33.969 e ha aumentato il suo gap a 3 secondi su. Dominante! -15 giri: la sensazione è chesia ad un passo dalla quarta tripletta della sua stagione con una Panigale letteralmente inarrestabile… -16 giri:vola! 1:33.936 nuovo record e orasi ritrova a 2.2!perde terreno e scivola a 3.0, con ...

LIVE Superbike, GP Misano 2023 in DIRETTA: Bautista vuole tutto tra Superpole Race e gara-2 OA Sport

Dopo aver dominato il Warm Up, con Alvaro Bautista in vetta davanti al compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi e alla Yamaha di Razgatlioglu, la Ducati si prepara a regalare un altro successo al suo ...Tutti a Misano, proprio così! Il Mondiale Superbike sbarca in Riviera per uno degli appuntamenti più attesi del calendario, che coincide con il quinto di questa stagione. Alvaro Bautista e la Ducati ...