LIVE Superbike | GP Misano 2023 in DIRETTA | Bautista vuole tutto tra Superpole Race e gara-2

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca di-1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella domenica del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quinto appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato diAdriatico, intitolato a Marco Simoncelli, si entra nel vivo del weekend romagnolo, con una giornata che ci regalerà la-2. La domenica in riva all’Adriatico prenderà il via alle ore 09.00 con il warm-up, quindi alle ore 11.00 si passerà alla, lasu distanza dimezzata, mentre il piatto forte della giornata sarà rappresentato da ...

...prova per l'imponente macchina organizzativa predisposta per garantire che il ritorno di Vasco... da Riminiwellness al mondialea Misano. Al netto di qualche disagio inevitabile per ......prova per l'imponente macchina organizzativa predisposta per garantire che il ritorno di Vasco... da Riminiwellness al mondialea Misano. Al netto di qualche disagio inevitabile per ...... ipotesisecondo i rumors delle scorse settimane) sta passando da un successo all'altro. ... Milano e Roma, Elodie ha annunciato nuovi: 'A Napoli il 17, a Milano il 20 e a Roma il 26 ...

SBK, LIVE Superbike Misano: la diretta della FP2 minuto per minuto GPOne.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca di Gara-1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio dell'Emi ...Giornata conclusiva del weekend a Misano Adriatico in cui si svolgeranno la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2023, valevole come quinto round stagionale del Mondiale Superbi ...