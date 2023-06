LIVE Superbike | GP Misano 2023 in DIRETTA | Bautista in fuga si prepara alla tripletta | Rinaldi 2° si difende su Razgatlioglu

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 giri:tiene dietroe prova a scappare, ma il romagnolo non molla e rimane a 169 millesimi. -7 giri:attaccaQuercia e passa! Il romagnolo risponde ma il portacolori della Yamaha tiene duro! -7 giri:è letteralmente negli scarichi di. Il turco è pronto all’attacco! -8 giri: a parte la cavalcata solitaria dici sono tante battaglie in pista.attacca, Rea ci prova con Bassani e Petrucci fa lo stesso con Locatelli. -8 giri:non ha la minima intenzione di mollare e rosicchia un altro decimo ache ...

LIVE Superbike, GP Misano 2023 in DIRETTA: Bautista vuole tutto tra Superpole Race e gara-2 OA Sport

Dopo aver dominato il Warm Up, con Alvaro Bautista in vetta davanti al compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi e alla Yamaha di Razgatlioglu, la Ducati si prepara a regalare un altro successo al suo ...Tutti a Misano, proprio così! Il Mondiale Superbike sbarca in Riviera per uno degli appuntamenti più attesi del calendario, che coincide con il quinto di questa stagione. Alvaro Bautista e la Ducati ...