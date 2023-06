LIVE Superbike | GP Misano 2023 in DIRETTA | a breve Gara-2 | Bautista vuole l’ennesima tripletta

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Buongiorno e bentornati a. Tra 30 minuti esatti prenderà il via-2 del GP dell’Emilia-Romagna. Programma, orari e tv della giornata – La cronaca di-1 11:24 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! Appuntamento alle ore 14:00 per una-2 tutta da vivere! Buon proseguimento di giornata! 11:23 Questa dunque la classifica finale della Superpole Race 1 1 1 A.ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 7 FL 1’33.221 279,8 1’33.017 281,3 2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 7 FL 0.101 0.101 1’33.174 272,0 1’33.182 274,13 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 7 FL 0.738 0.637 1’33.410 276,2 1’33.266 274,84 5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati ...

...prova per l'imponente macchina organizzativa predisposta per garantire che il ritorno di Vasco... da Riminiwellness al mondialea Misano. Al netto di qualche disagio inevitabile per ......prova per l'imponente macchina organizzativa predisposta per garantire che il ritorno di Vasco... da Riminiwellness al mondialea Misano. Al netto di qualche disagio inevitabile per ......prova per l'imponente macchina organizzativa predisposta per garantire che il ritorno di Vasco... da Riminiwellness al mondialea Misano. Al netto di qualche disagio inevitabile per ...

LIVE Superbike, GP Misano 2023 in DIRETTA: Bautista vuole tutto tra Superpole Race e gara-2 OA Sport

Dopo aver dominato il Warm Up, con Alvaro Bautista in vetta davanti al compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi e alla Yamaha di Razgatlioglu, la Ducati si prepara a regalare un altro successo al suo ...Tutti a Misano, proprio così! Il Mondiale Superbike sbarca in Riviera per uno degli appuntamenti più attesi del calendario, che coincide con il quinto di questa stagione. Alvaro Bautista e la Ducati ...