LIVE Sonego-Khachanov 6-1 | 4-6 | 6-7 | 1-6 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | la spunta il russo dopo 3 ore e mezzo di battaglia

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Match lottatissimo in cui Lorenzo era riuscito a partire benissimo non dando respiro alnegli scambi da fondo e ottenendo addirittura 3 break nel primo set. Nel secondo reazione delche brekka sul 4-4 e va a servire per il set ma subisce il controbreak. Parzial che va al tiebreak dove c’è il grande rammarico di, che avanti 4-0 non riesce a chiudere e finsice col perdere il gioco decisivo per 9-7. Poca storia nel quarto set in cuiha anche richiesto un medical timeout per un presunto problema alla coscia. Grande peccato per l’azzurro che si ferma per la terza volta in carriera al quarto turno di uno slam su altrettanti tentativi. Quello del torinese resta comunque un ottimo torneo, che sarebbe potuto anche ...