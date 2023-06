LIVE Sonego-Khachanov 6-1 | 2-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | palle break per il russo!

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Bene, ha giocato un back lungolinea molto difficile da gestire. 0-30 Palla corta sbagliata in rete. 0-15 Lento col bracciosu questo diritto. 2-2 Lungo il rovescio di, ancora una volta messo alle corde dal russo. E allora siamo 2 pari. A-40 Gran rovescio in entrata. 40-40 Largo di pochissimo il recupero dell’azzurro. Altro gran punto giocato dasenza paure e, soprattutto, da sopra. 40-A Erroraccio col dritto diche sulla palla bassa di dritto ha difficoltà matematiche, considerando l’impugnatura. 40-40 Grandissimo recupero lungolinea disulla palla corta. A-40 Sbaglia un dritto in entrata, brutto errore. 40-40 Altro game che si ...