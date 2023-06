LIVE Sonego-Khachanov 1-0 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break di Sonego!

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Ace! 40-0 Servizio e smorzata. 30-0 Prima di Lorenzo. 15-0 Lungo il rovescio di. 1-0 Smash vincente e! 40-A Errore di. Dritto largo. 40-40 Bravo Lorenzo a mettere pressione. A-40 Palla game, la prima fa tutto. 40-40 Largo però un’altro dritto sulla palla. 40-A Bene ancora. 40-40 Risposta di rovescio. 40-A Chiudeun punto giocato benissimo sempre in spinta mettendo alla corda. 40-40 Sbaglia l’azzurro. A-40 Dritto vincente dell’azzurro. 40-40 Ace! 30-40 Manovra bene e chiude col dritto il russo. 15-40 In rete il dritto di. 15-30 Lungo stavolta il dritto dell’azzurro. 0-30 Gran punto di...