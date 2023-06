LIVE – Napoli-Sampdoria 1-0 | Osimhen segna su rigore!

(Di domenica 4 giugno 2023) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 38esima e ultima giornata di campionato di Serie A. Ilsi congederà dal suo pubblico da Campione d’Italia, con tanto di premiazione show organizzata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Sarà anche l’ultima gara di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra che vuole salutare con un successo i tifosi napoletani. Ecco perché il tecnico, al netto delle assenze per squalifiche e infortuni, ha scelto la miglior formazione possibile.FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas,, Kvaratskhelia.(3-5-2): Turk; Gunter, Amione, Murru; ...

Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Sampdoria si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di. FORMAZIONI UFFICIALI- SAMPDORIANAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario ...0 " SAMPDORIA 0

Napoli-Sampdoria 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Serie A 2022/2023, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lecce-Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.64' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Sul dischetto si presenta Victor Osimhen che calcia sulla sinistra di Turk, che intuisce ma non può nulla. 1-0 per il Napoli. 62' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOL ...