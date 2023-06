LIVE Napoli-Sampdoria 0-0 | Quagliarella sfiora il vantaggio

(Di domenica 4 giugno 2023) Un insolito quanto estremamente diverso finale di campionato per le due compagini che scenderanno in campo alle 18.30 allo stadio Diego Armando...

Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Sampdoria si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Con- Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, verrà ...... premi MVP anche per Osimhen e Kim Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di- Sampdoria. Dalle ore 18.30 si gioca l'ultima gara della stagione per le due squadre. ...

LIVE - Napoli-Sampdoria, pre-partita: ecco la formazione, ovazione per Quagliarella e premio a Spalletti Tutto Napoli

5' - Elmas riceve il pallone sulla destra e crossa al centro per Osimhen: colpo di testa debole, blocca senza problemi Turk. 3' - ZIELINSKI! Grande azione in ripartenza del Napoli con Anguissa che arr ...18:31 - Tutto pronto per il calcio d'inizio del match fra Napoli e Sampdoria. Toccherà alla formazione guidata in panchina da Luciano Spalletti muovere il primo pallone. 18.21 - L'allenatore del Napol ...