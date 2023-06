LIVE – Napoli-Sampdoria 0-0 | grande occasione per Quagliarella

Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Sampdoria si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Con- Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, verrà ...... premi MVP anche per Osimhen e Kim Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di- Sampdoria. Dalle ore 18.30 si gioca l'ultima gara della stagione per le due squadre. ...

LIVE - Napoli-Sampdoria, pre-partita: ecco la formazione, ovazione per Quagliarella e premio a Spalletti Tutto Napoli

5' - Elmas riceve il pallone sulla destra e crossa al centro per Osimhen: colpo di testa debole, blocca senza problemi Turk. 3' - ZIELINSKI! Grande azione in ripartenza del Napoli con Anguissa che arr ...18:31 - Tutto pronto per il calcio d'inizio del match fra Napoli e Sampdoria. Toccherà alla formazione guidata in panchina da Luciano Spalletti muovere il primo pallone. 18.21 - L'allenatore del Napol ...