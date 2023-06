LIVE Musetti-Alcaraz | Roland Garros 2023 in DIRETTA | si comincia sul ‘Philippe Chatrier”!

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Tra una ventina di minuti inizierà il match tra Lorenzoe Carlos! 16.41 Novak Djokovic ha sconfitto agevolmente Juan Pablo Varillas per 6-3, 6-2, 6-2 e affronterà Karen Khachanov ai quarti di finale. 16.05 Viaggia spedito Novak Djokovic, che sta piano piano trovando la miglior condizione. 6-2 a Varillas nel secondo parziale. Ancora un set e, presumibilmente, toccherà a. 15.28 Djokovic si è aggiudicato per 6-3 il primo set contro Varillas dopo 43 minuti. 14.23 A breve toccherà a Novak Djokovic scendere in campo contro il peruviano Juan Pablo Varillas. A seguire vedremo. 14.22 Buongiorno amici di OA Sport. E’ appena terminato, dopo 3 ore e 10 minuti, il match ...

Quasi un anno dopo la finale ad Amburgo,e Alcaraz si ritrovano uno di fronte all'altro: stavolta in palio c'è un posto nei quarti di finale a Parigi. Per il carrarino sarebbe la prima volta a livello Slam. Il match sarà in diretta ...Il match clou- Alcaraz terzo match sullo Chatrier dopo Mertens - Pavlyuchenkova e Djokovic - Varillas L'editoriale di Ubaldo Scanagatta Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone ...Dove veder- Alcaraz in tv e streaming La sfida- Alcaraz sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport (canale 210 del decoder); per gli abbonati al canale satellitare ci ...

LIVE Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2023 in DIRETTA: Djokovic in scioltezza, tra poco l'italiano OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-KHACHANOV DALLE 11.00 14.23 A breve toccherà a Novak Djokovic scendere in campo contro il peruviano Juan Pablo Varillas. A seguire v ...Quasi un anno dopo la finale ad Amburgo, Musetti e Alcaraz si ritrovano uno di fronte all'altro: stavolta in palio c'è un posto nei quarti di finale a Parigi. Per il carrarino sarebbe la prima volta a ...