LIVE Musetti-Alcaraz | Roland Garros 2023 in DIRETTA | sarà spettacolo puro sul Philippe-Chatrier

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – I precedenti– La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alladella sfida tra Lorenzoe Carlos, valida per gli ottavi di finale del. Sul campo deldi Parigi, si spera di assistere a un grande confronto, che metterà in palio l’accesso ai quarti e soprattutto potrebbe dare una chiara indicazione su chi possa andare a vincere questo Slam.arriva all’appuntamento, avendo messo in mostra un grande tennis. Non ha perso un set il carrarino e ...