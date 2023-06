LIVE Musetti-Alcaraz | Roland Garros 2023 in DIRETTA | Djokovic avanti di un set | si avvicina il momento dell’azzurro

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28si è aggiudicato per 6-2 il primo set contro Varillas dopo 43 minuti. 14.23 A breve toccherà a Novakscendere in campo contro il peruviano Juan Pablo Varillas. A seguire vedremo. 14.22 Buongiorno amici di OA Sport. E’ appena terminato, dopo 3 ore e 10 minuti, il match tra Anastasia Pavlyuchenkova ed Elise Mertens, vinto dalla russa per 3-6, 7-6 (3), 6-3. Come seguirein tv/streaming – I precedenti– La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alladella sfida tra Lorenzoe Carlos, valida per gli ottavi di ...

Il match clou- Alcaraz terzo match sullo Chatrier dopo Mertens - Pavlyuchenkova e Djokovic - Varillas L'editoriale di Ubaldo Scanagatta Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone ...Sonego viene eliminato da Khachanov in quattro set, poi toccherà a Djokovic con Varillas, mentresfiderà il numero uno del mondo Alcaraz . Infine Tsitsipas contro Ofner. Segui la diretta ...Dove veder- Alcaraz in tv e streaming La sfida- Alcaraz sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport (canale 210 del decoder); per gli abbonati al canale satellitare ci ...

LIVE Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2023 in DIRETTA: sfida senza paura al n.1 del mondo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-KHACHANOV DALLE 11.00 14.23 A breve toccherà a Novak Djokovic scendere in campo contro il peruviano Juan Pablo Varillas. A seguire v ...Dopo l'impresa con Rublev, Sonego trova un altro russo sul suo cammino a Parigi: è Karen Khachanov, n. 11 al mondo. Sullo sfondo il possibile quarto di finale contro Djokovic. L'incontro è in diretta ...