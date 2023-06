LIVE – Musetti-Alcaraz 3-6 2-6 2-6 | ottavi di finale Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel(terra battuta). Per il carrarino in palio c’è l’accesso ai quarti di un Major per la prima volta in carriera. Nella capitale francese sta mostrando unllo di gioco incredibilmente alto. Nelle sue prime tre uscite non ha lasciato set per strada annichilendo i suoi avversari. Adesso uno scontro difficile ma non impossibile contro il fenomeno spagnolo. L’unico precedente andato in scena allo di circuito maggiore, infatti, è stato appannaggio proprio di. Quest’ultimo lo scorso anno sconfisse in tre set l’allievo di Juan Carlos Ferrero nella ...