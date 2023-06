LIVE Musetti-Alcaraz 2-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Scambio più lungo della partita.si difende bene sulle accelerazioni di, poimette in corridoio un diritto lungolinea. 40-30 Risposta profonda dicon il diritto, poi chiude con il secondo smash. 40-15impatta male la palla con il diritto.sta provando a salire di colpi. 30-15 In rete la risposta dicol diritto. 15-15sbaglia una comoda volée di rovescio, un errore non da lui. 15-0 Micidiale accelerazione di diritto dinon può nulla. 2-0 Stecca la risposta, buon turno di battuta tenuto da. 40-15 ...

Tra poco sullo Chatrier scenderanno in campo Carlos Alcaraz e Lorenzo. 16:00 - Nessun problema per Novak Djokovic, in vantaggio 6 - 3, 5 - 2 su Varillas ; sul Lenglen Muchova si è assicurata ...Sonego viene eliminato da Khachanov in quattro set, Djokovic liquida Varillas, mentresfiderà il numero uno del mondo Alcaraz . Infine Tsitsipas contro Ofner. Segui la diretta della ...Quasi un anno dopo la finale ad Amburgo,e Alcaraz si ritrovano uno di fronte all'altro: stavolta in palio c'è un posto nei quarti di finale a Parigi. Per il carrarino sarebbe la prima volta a livello Slam. Il match sarà in diretta ...

Quasi un anno dopo la finale ad Amburgo, Musetti e Alcaraz si ritrovano uno di fronte all'altro: stavolta in palio c'è un posto nei quarti di finale a Parigi. Per il carrarino sarebbe la prima volta a ...