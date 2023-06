(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, ottava tappa del Mondialedi. Si prospetta come al solito una giornata ad altissimo contenuto spettacolare. Chiaramente, i riflettori saranno tutti puntati sul leader della classifica piloti Jorge, personalità inarrestabile in gara-1 e lievemente più calante in gara-2, dove di solito sale in cattedra l’olandese secondo della classe Jeffreys, quest’ultimo vincitore della Qualifying Race precedendo proprio l’iberico. Occasione importante anche per Ruben Fernandez oltre che per Romain Febvre e soprattutto per l’azzurro della GasGas Alberto Forato che, dopo la ...

... truck, e molto altro, diventando protagonisti degli spettacolie controfigure ... auto e camion su due ruote, parcheggi di precisione, stunt riding con moto e quad, freestyle, effetti ...... Lorenzo Leonarduzzi e Mirko Milani ore 00:00: Camp. Mondiale 2023 MXGP Spagna - gara 2 (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... truck, e molto altro, diventando protagonisti degli spettacolie controfigure ... auto e camion su due ruote, parcheggi di precisione, stunt riding con moto e quad, freestyle, effetti ...

LIVE Motocross, GP Lettonia MXGP 2023 in DIRETTA: prosegue la sfida tra Prado e Herling OA Sport

Need more auto racing in your life Well, you're in luck. The race schedule on Sunday, June 4 includes Formula 1, Formula E, IndyCar Racing, Motocross, NASCAR Cup Series, and NHRA Drag Racing action ...Canadian Triple Crown Series in motocross heads to Edmonton, AB, Canada today. The first round of the 2023 Canadian Triple Crown Series heads to Edmonton, AB, Canada to kick things off. This is the ...