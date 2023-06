LIVE Motocross | GP Lettonia MXGP 2023 in DIRETTA | Herlings vince gara-1 | 2° Prado 8° Alberto Forato!

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:53 Questa quindi la classifica dei primi otto: 1)35:11.973 2)35:19.679 3)Fernandez 35:32.555 4)Coldenhoff 35:35.603 5)Vlaanderen 35:37.843 6)Febvre 35:40.956 7)Seewer 35:41.844 8)Forato 36:03.193 13:51 Un plauso anche adForato che centra l’ottava posizione, risultato non banale dopo la brutta botta rimediata in Francia. TERMINA1 DEL GP DELLA. VITTORIA DICHE HA MERITATO IL PRIMO POSTO DOPO UNA UNA BELLA RIMONTA -1 giroguadagna ben quattro secondi di vantaggio in solo due giri. Intanto Alessandro Lupino rientra in top 10, decima piazza per lui! -2 giri non sembra che la situazione sia destinata a cambiare da qui fino alla fine della ...

