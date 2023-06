LIVE Motocross | GP Lettonia MXGP 2023 in DIRETTA | Herlings sorpassa Febvre e tenta la fuga

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 girosta per fare bottino pieno portandosi a casa la bellezza di 60 punti dopo aver vinto tutto: dalla qualifying race a gara-1, passando per gara-2. L’olandese non si rilassa e continua a spingere a più non posso. Una forma stratosferica per lui. -2 giri ESAGERA, 2:08.336 per lui! Seguono poie Prado. Sesto Forato, nono Lupino -3 giriadesso si sta davvero scatenando: l’olandese ha dominato in lungo e in largo nel tracciato lettone. FINE DELLA GARA A CRONOMETRO -1 min E come in gara-1 adessosegna il giro record! Che spettacolo! Fenomeno vero. Adesso a campo libero si può davvero scatenare. -2 min SORPASSO DI! Canovaccio praticamente identico a Gara-1! ...