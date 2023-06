LIVE Motocross | GP Lettonia MXGP 2023 in DIRETTA | Herlings insidia Prado nelle ultime battute di gara-1

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3 Intanto si riduce ancora il gap traed. L’olandese ora è a +1.178. -4 Sportellate tra Vlaanderen, Coldenhoff, splendida lotta tra i due. -5 Battaglia per il quarto posto tra Vlaanderen e Coldenhoff, con quest’ultimo pronto all’attacco. -6 Stabile all’ottavo posto al momento Alberto Forato, undicesimo invece Lupino. -7 Sprint diin queste. L’olandese cerca di ridurre il gap con, adesso a +3.956 -8 Occhio adche sale di nuovo di colpi. -9 Situazione stabile quando mancano nove minuti allo scadere del tempo. I piloti aspettano di sferrare gli ultimi attacchi. -10conduce, poi(+07.082), quindi ...

LIVE Motocross, GP Lettonia MXGP 2023 in DIRETTA: prosegue la sfida tra Prado e Herlings OA Sport

