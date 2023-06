LIVE Milan-Verona 1-0 | Faraoni! Così per l'Hellas sarebbe spareggio per la B

A San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Verona si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...- Verona, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma alle 21 di domenica 4 giugno,- Verona verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni:(4 - 2 - 3 -...Thiago MottaCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 90, Lazio 74, Inter 72,* 67, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51, Udinese* 46, Sassuolo 45, ...

Milan-Verona 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

72' Gol del Verona. Lazovic trova sul secondo palo Faraoni che sovrasta Theo - con un fallo netto - e segna la rete del pareggio. 70' Doppio cambio nel Milan: fuori Diaz e ...57' Doppio cambio nel Verona: fuori Djuric e Veloso, dentro Verdi e Lazovic. 54' Grande chiusura di Maignan su Ngonge lanciato a rete. 51' OCCASIONE MILAN! Calabria serve Leao, ...