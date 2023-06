LIVE Milan-Verona 1-0 al 45' | Giroud su rigore! Così l'Hellas sarebbe in B

A San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Verona si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...- Verona, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma alle 21 di domenica 4 giugno,- Verona verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni:(4 - 2 - 3 -...Thiago MottaCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 90, Lazio 74, Inter 72,* 67, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51, Udinese* 46, Sassuolo 45, ...

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL! Giroud spiazza Montipò e porta in vantaggio il Milan! 46' RIGORE PER IL MILAN! Confermato il fallo su Brahim Diaz.46' RIGORE PER IL MILAN! Confermato il fallo su Brahim Diaz. 45' Fallo di Ngonge su Brahim Diaz in area di rigore. Valeri va a vedere al VAR l'accaduto. 44' Un minuto ...