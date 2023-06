LIVE Juventus-Roma 1-0 | Finale Coppa Italia calcio femminile in DIRETTA | Bonansea sblocca il match nel finale!

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Gooooooooooooooooooooool,, di testa segna il gol che può valere la competizione,1-0. 91? Ci saranno altri 4 minuti di recupero. 90? Dentro Lenzini e Cernoia, fuori Grosso e Gama nella. 88? Peyraud-Magnin parata fondamentale su Giugliano, salvato il risultato per le bianconere. 86?che prova il massimo sforzo. 84? Dentro Losada, fuori Andressa nella. 82? Andressa compie un assist perfetto per Haavi che sbaglia davanti al portiere. 80? Dentro Nystrom, fuori Girelli nella. 78? Giugliano dalla distanza manda a lato. 76? Dentro Minami e Haug, fuori Giacinti e Di Guglielmo nella. 74? Discesa ...

In campo alle 21 anche Atalanta-Monza, Udinese-Juventus e Lecce-Bologna In campo alle 21 Roma-Spezia, Milan-Verona, Atalanta-Monza, Udinese-Juventus e Lecce-Bologna ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Tranne la Supercoppa, la Juventus ha sempre avuta la meglio sulla Roma. 16.05 La Roma, vincitrice dell'attuale campionato italiano e della Supercoppa It ...