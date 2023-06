LIVE Juventus-Roma 1-0 | Finale Coppa Italia calcio femminile in DIRETTA | Bonansea con un gol nel recupero firma la vittoria del trofeo!

Calciomercato, il futuro di Chiesa potrebbe rappresentare un vero e proprio boomerang per i bianconeri. Prezzo fissato. Tra i calciatori che non sono riusciti a trovare quella continuità di rendimento che ...StankovicCLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio* 74; Inter* 72; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60;** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli* ...Calciomercato, l'ultimo aggiornamento ESPN rimescola le carte in tavola: i bianconeri ci pensano seriamente, ma c'è un ostacolo. Sono tanti i nomi sul taccuino dellache monitora l'evolvere della situazione a caccia di nomi importanti con cui puntellare l'organico. Chiaramente anche il discorso legato alla guida tecnica rappresenterà un punto di non ...

LIVE Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport

90'+6 - Finisce qui!! La Juventus batte la Roma 1-0 grazie ad un gol di Bonansea nel recupero e vince la Coppa Italia, la terza della sua storia, la seconda consecutiva. Vittoria ottenuta ...In campo alle 21 anche Atalanta-Monza, Udinese-Juventus e Lecce-Bologna In campo alle 21 Roma-Spezia, Milan-Verona, Atalanta-Monza, Udinese-Juventus e Lecce-Bologna ...