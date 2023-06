LIVE Juventus-Roma 0-0 | Finale Coppa Italia calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Fase di pressing della, si salva la. 46?il17.22 Primo tempo con ritmi estremamente lenti dopo un buon inizio, meglio ladella, ma poche azioni veramente pericolose da entrambe le parti. A tra poco per il47? Finisce il primo tempo,0-0. 45? Ci saranno altri due minuti di recupero. 43? Fase favorevole allain questodi primo tempo. 41? Girelli finisce a terra, ma per l’arbitro non è rigore. 39? Giallo per Salvai, fermata irregolarmente Giacinti. 37? ...