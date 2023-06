LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 all’arrivo! Rimangono in 3 in fuga | con 2 minuti di vantaggio

Leggi su oasport

16.10 Gaudu e Latour rientrano in gruppo. 16.05 Sono in 3 in testa: Dorian Godon (AG2R Citroën Team), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Brent Van Moer (Lotto Dstny). 16.00 Problemi meccanici – foratura – per David Gaudu (Groupama – FDJ), che ora deve rientrare in gruppo. 15.58 Donavan Grondin (Team Arkéa-Samsic) e Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) perdono contatto dal drappello dei 5 fuggitivi. Ora in testa sono in 3. 15.55 Pierre Latour (TotalEnergies) si è staccato in discesa dal gruppo. 15.50 Un temporale pazzesco si è abbattuto sulla corsa! Il gruppo è in difficoltà. 15.45 Sono 50 i km15.40 Ora è JumboVisma ad occuparsi di tirare il gruppo. 15.35 Il gruppo è sempre a ...