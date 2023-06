LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 100 km all’ arrivo! La fuga con oltre due minuti di vantaggio

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 14.40 Il gruppo lascia fare: i fuggitivi vanno a più di due. 14.35 Sono 100 i km14.30 Alle spalle le prime due asperità di giornata. 14.25 Sono meno di 110 i km al traguardo! 14.20 Media della prima ora di gara: 42,1 km/h. 14.15 I fuggitivi hanno poco meno di duedi. 14.10 Sono in 5 in: Dorian Godon (AG2R Citroën Team), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Brent Van Moer (Lotto Dstny), Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck), Donavan Grondin (Team Arkéa-Samsic) 14.05 Mancano 120 km14.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla ...

Dopo aver dominato il Warm Up, con Alvaro Bautista in vetta davanti al compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi e alla Yamaha di Razgatlioglu, la Ducati si prepara a regalare un altro successo al suo ...