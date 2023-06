LIVE – Foggia-Pescara 1-1 | andata semifinale Playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 4 giugno 2023) Ladi, match del Pino Zaccheria valevole per ladella fase nazionale deidel campionato italiano di. La compagine rossonera, dopo le imprese contro Crotone e Cerignola, vuole continuare a stupire sognando il ritorno inB. Gli abruzzesi di Zednek Zeman, invece, sfidano il passato del boemo per raggiungere una finale attesa dal almeno un anno. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 4 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA PER AGGIORNARE IL ...

All'11'vicinissimo al raddoppio con un palo colpito dalcon Ogunseye che gira da pochi passi e centra il legno. Al 13' prima conclusione del Pescara con Gozzi, Dalmasso mette in angolo....30 ITALIA SERIE A Napoli - Sampdoria 18:30 Atalanta - Monza 21:00 Lecce - Bologna 21:00 Milan - Verona 21:00 Roma - Spezia 21:00 Udinese - Juventus 21:00 ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE- ...Tutto pronto allo stadio Pino Zaccheria per- Pescara , match valevole per la semifinale della fase nazionale dei playoff del campionato ... SEGUI ILIL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...

Foggia-Pescara e Lecco-Cesena, i risultati LIVE dei playoff di Serie C Sky Sport

Il sorprendente Lecco ospita la corazzata Cesena (Sky Sport 256) mentre allo Zaccheria va in scena una sfida quasi amarcord tra Foggia e Pescara allenate rispettivamente da Delio Rossi e Zdenek Zeman ...Play Off Serie C Foggia Pescara, inizio ore 20.30. Zeman deve rinunciare agli squalificati Palmiero, Milani e Brosco. Tornano titolari Mesik e Lescano. Stadio Zaccheria tutto esaurito, venduti 68 bigl ...