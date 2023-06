(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 103ma edizione delladi, corsa in linea dillo 1.Pro che si snoda nella zona della capitale belga. Il percorso, lungo nella sua interezza 207.1 km, è costellato da numerose insidie, specie nel tratto centrale: dopo un inizio tranquillo, si affronteranno i primi strappi di giornata, il Rue du Croiseau (0.8 km al 6.7%) e il Rue de Ronquières (0.7 km al 2.8%), seguiti da un altro pezzo non impegnativo. Dopo la metà di gara, i corridori se la dovranno vedere con il Zavelstraat (1.6 km al 2.7%), prima di entrare in un circuito, da ripetere due volte, dove sono presenti tre muri niente male: Kapelmuur (1.2 km al 7.4%), Bosberg (1 km al 5.5%) e ...

LIVE Classica di Bruxelles 2023 in DIRETTA: si scaldano i velocisti, l'Italia punta su Moschetti e Nizzolo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della 103ma edizione della Classica di Bruxelles, corsa in linea di livello 1.Pro che si snoda nell