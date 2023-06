Litiga con il padrone di casa per l' affitto | lo uccide e scappa | fermato omicida

(Di domenica 4 giugno 2023) Morire per una mensilità diin nero non ricevuta. È questo il triste destino a cui è andato incontro 49enne rumeno, trovato morto all'alba del 4 giugno sul ballatoio di unadi ringhiera in centro a Desio, in provincia di Monza Brianza. È quanto hanno ricostruito i carabinieri...

Primauna donna, poi l'ha strattonata fino a farla cadere e infine aggredisce i poliziotti intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato da un passante. Un uomo di 37 anni, cittadino italiano, ...← Alpinista di Città di Castello muore d'infarto durante l'arrampicata Perugia,una donna e poi minaccia i poliziotti: denunciato 37enne → Potrebbe anche interessarti Strutture ...Da quanto si è appreso, i due avrebbero litigato nella stanza da letto e la donna si sarebbe scagliata contro il suo compagno colpendolo probabilmenteun abat jour , per poi lasciare la vittima a ...

Litiga con il convivente e lo uccide con un colpo alla testa, fermata 50enne AGI - Agenzia Italia

Vittima un 49enne rumeno, trovato morto all'alba del 4 giugno sul ballatoio di una casa di ringhiera in centro a Desio, in provincia di Monza Brianza ...StampaLitiga con la ex moglie e cerca di entrare in casa l’intervento della Polizia evita il peggio. E’ accaduto questa mattina, poco prima dell’alba in una abitazione della zona orientale di Salerno.