Litiga con il convivente e lo uccide con un colpo alla testa | fermata 50enne

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario la donna che sabato, al culmine di una lite, avrebbe colpitoilndolo. La vittima è Fausto Baldoni, 60 anni, operaio residente a Fabriano; la sua compagna, cinquantenne, si trova ora rinchiusa nel carcere pesarese di Villa Fastiggi. Da quanto si è appreso, i due avrebberoto nella stanza da letto e la donna si sarebbe scagliata contro il suo compagno colpendolo probabilmente con un abat jour, per poi lasciare la vittima a terra e allontanarsi dall'abitazione. Sono stati i familiari dell'uomo a chiamare i carabinieri, che sono entrati in casa in serata solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Dopo un paio d'ore di ricerche, i militari hanno individuato e fermato la donna, che era per strada: è ...

