Lite per un affitto in nero non pagato | inquilino uccide a coltellate il padrone di casa 48enne a Monza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Unaper uninnonsi è trasformata in una tragedia a Desio, in provincia di, dove unromeno è stato ucciso ada un 29enne cubano con precedenti penali che, adesso, si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Il sospetto omicida è stato rintracciato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi degli abiti sporchi di sangue, nei pressi dell’abitazione della vittima. Ma sulla sua colpevolezza gli inquirenti sembrano avere pochi dubbi, dato che lae il delitto sono avvenuti sotto gli occhi di due condomini che hanno raccontato tutto agli investigatori e dato l’allarme. Operaio residente in Italia da anni, qualche precedente, la vittima viveva in via Matteotti a Desio con la sua ...