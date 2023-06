L’Italia fa sognare ai Mondiali Under 20 | Colombia strapazzata | si vola in semifinale Casadei e Baldanzi surreali

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023)continua a strabiliare e a regalare magie ai20. La nostra Nazionale ha sconfitto laper 3-1 allo Stadio Juan del Bicentenario di San Juan (Argentina) e si è qualificata alle semifinali della rassegna iridata di categoria. Dopo il terzo posto del 2017 e la quarta piazza del 2019, gli azzurri tornano tra le quattro grandi del Pianeta e giovedì 8 giugno (ore 23.00) scenderanno in campo per fronteggiare la vincente di Nigeria-Corea del Sud (match in programma domenica 4 giugno alle ore 19.30). I ragazzi del CT Carmine Nunziata inseguiranno l’accesso al primo atto conclusivo della storia, potrebbero trovarsi di fronte o i temibili africani contro cui avevano perso nella fase a gironi o i fastidiosi asiatici. I protagonisti assoluti della partita sono stati Tommaso...