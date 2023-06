Così il leader di Forza Italia,, in un'a tutto campo al Giornale."Una maggioranza di centrodestra in Europa sarebbe una svolta importante e darebbe nuovo impulso al ...Volodymyr Zelensky: 'Non gli hanno mai bombardato la casa con i missili o ucciso i ... Volodymyr Zelensky, l': 'Si rischia la terza. guerra mondiale' - guarda LE PAROLE DI MEDVEDEV ...Partita maledetta che lo stesso Rosario descrive in unaa Gian Luca Di Marzio. Lamenta, ... E Galliani, dopo essersi, scusato con l'arbitro, assorbe dichiarazioni al veleno di, ...

L'intervista a Berlusconi: "Ora un centrodestra europeo" ilGiornale.it

Metti un pomeriggio a Dogliani la giornalista televisiva dell’anno, Francesca Fagnani, e l’editore che spazia con disinvoltura tra tv, giornali e Torino Calcio, Urbano Cairo. Otterrai una miscela espl ...Silvia Toffanin ha ricordato il giorno in cui sua madre è scomparsa in cui c'è stato Pier Silvio Berlusconi a supportarla: ecco cosa accadde.