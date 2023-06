L' Inter ha un nuovo sponsor | Paramount+

(Di domenica 4 giugno 2023) L'ha un: dopo aver giocato l'ultimo mese senza loghi sulla maglia per i problemi legati a Digitalbits, i nerazzurri ehanno siglato una partnership. Eccoli, quindi, indossare una nuova maglia sia nell'ultima partita di Serie A contro il Torino, che nella finale di Champions League contro il Manchester City, il prossimo 10 giugno. Torino FC v FCnazionale - Serie A La nuova maglia dell'indossata durante la partita contro il Torino Jonathan Moscrop/Getty ImagesL', che guidata da Simone Inzaghi sta vivendo una stagione entusiasmante, si appresta a intraprendere una nuova avventura con un partner di grande rilievo. Non solosarà ilsulle maglie per ...

Napoli campione, Cremonese e Sampdoria in B, Lazio,e Milan in Champions, Atalanta in Europa ... Con ilregolamento, introdotto quest'anno, gli scontri diretti non contano più per assegnare ...Sullo sfondo c'è l'ombra di Giuntoli , pronto a diventare ilds del club, ma anche ... che cercherà un'altra vittoria di prestigio tra le mura amiche (ha già battuto Roma,e Milan) con un 3 ...... dopo il trionfo in Premier, vola verso il treble, quel triplete che conserva il profumo dell'... come usano dire i docenti delfootball, andando a prenderli nella zona loro. Guardiola ha ...

Cristiano Ronaldo e l’Inter hanno qualche conto in sospeso, il campione portoghese ha sempre avuto nei nerazzurri un avversario temibile." Sogno d'oro", si legge stamane in apertura su La Gazzetta dello Sport. Undicesima vittoria in dodici gare: l'Inter è pronta per il City. Inzaghi è terzo e punta la Champions: "Ce la giocheremo". Ma ...