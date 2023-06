L'si gode una giornata didopo la vittoria contro il Torino che ha garantito il terzo posto in classifica ai nerazzurri. Da domani comincerà invece l'avvicinamento alla finale di Champions ......il Milan il 13 maggio " che mancava dal 10 marzo sempre contro una milanese (2 - 1 contro l'). ... Possibilealmeno iniziale dunque per Matic. Nelle fila degli ospiti quasi tutti deciso per ...Commenta per primo Giornata diper l'di Simone Inzaghi, che da domani tornerà al lavoro in vista della finale di Champions . Chiusi i cancelli della Pinetina, anche se a rilassarsi sono solo i calciatori, mentre ...

L'Inter a riposo verso la Champions, da domani testa al City ... Agenzia ANSA

L'Inter si gode una giornata di riposo dopo la vittoria contro il Torino che ha garantito il terzo posto in classifica ai nerazzurri. (ANSA) ...Simone Inzaghi ha concesso un giorno libero alla squadra, da domani la squadra nerazzurra inizierà a preparare la finalissima di Champions League contro il Manchester City in programma il ...