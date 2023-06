Linda Callioni presenta “Empatia astratta” alla Cento4

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 giugno 2023) LAZIONE DI MICHELE SAVINO All’arrivo del Piccolo Principe il Cavaliere Azzurro sembrò non sorprendersi troppo di quella visita imprevista, condusse orgogliosamente il giovane ospitescoperta della sua vastissima collezione di opere d’artee improvvisò per l’occasione un’inattesa lezione. “Lo storico dell’arte tedesco Wilhelm Worringer, in una celebre dissertazione del 1908 che aprì la strada al nascente astrattismo, individuò nel bisogno di astrazione e in quello dii due poli della sensibilità artistica umana: nell’arte di ogni popolo assistiamoprevalenza dell’uno o dell’altro polo, in virtù del volere artistico e della concezione del mondo di ciascuna cultura. Grecia ed Egitto rapno gli esponenti più rigorosi di due impulsi artistici ...