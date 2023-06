L’importanza di essere ascoltati dagli altri

Leggi su dilei

(Di domenica 4 giugno 2023) Siamo esseri emotivi, desiderosi di esprimere i nostri pensieri, le nostre paure e le nostre aspirazioni. Quando condividiamo queste parti intime di noi stessi con gli, ci apriamo a un legame profondo che va oltre le parole. Questo tipo di connessione può formarsi, però, solo quando glici ascoltano davvero.è un bisogno umano fondamentale. Quando parliamo, non condividiamo solo informazioni, ma anche una parte di noi stessi. Le nostre parole sono come finestre che si aprono sull’anima, permettendo aglidi vedere chi siamo veramente. E quando qualcuno ci ascolta con attenzione, ci sentiamo visti, capiti e valutati in modo autentico. Purtroppo, il vero ascolto è diventato un’arte perduta in un mondo frenetico e distratto. Troppo spesso, quando qualcuno parla, siamo ...