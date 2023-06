Ligue 1 | giornata 38 | colpi di scena nell’ultimo turno

(Di domenica 4 giugno 2023) Cala il sipario sulla stagione 2022/23 di1: nella38 il PSG campione chiude con una sconfitta casalinga contro il Clermont. Il Lens condanna l’Auxerre alla retrocessione e conclude il campionato a un punto dalla vetta, il Nantes si salva battendo di misura l’Angers. Balzo del Rennes che si qualifica per l’Europa League, sorpassando il Lille che butta via il quarto posto pareggiando con il Troyes (Mastini in Conference League). Monaco fuori dalle coppe, il Marsiglia chiude con una sconfitta contro l’Ajaccio.1,38: PSG-Clermont 2-3, Auxerre-Lens 1-3 Colpaccio del Clermont che chiude all’ottavo posto un’ottima stagione vincendo 2-3 in rimonta sul campo del Paris Saint-Germain, costretto allo stop dopo quattro risultati utili di fila. Doppio vantaggio dei parigini, che sbloccano il match al ...

...e calcio in tv Programma delle partite del 4 giugno Risultati in tempo reale del 4 giugno...00 Örebro - Gefle 17:00 Östersund - Västerås SK 17:00 TUNISIAPROFESSIONNELLE 1 - PLAY - OFFS ...Commenta per primo Un'ultimadi1 all'insegna degli ultimi verdetti della stagione e dei saluti per tanti, da quelli di Messi, Sergio Ramos e ufficiosamente Galtier al Paris Saint - Germain fino a quello di Tudor , ...Contro lo Strasburgo nella37 della1, Messi ha scritto ancora di più il suo nome nei libri di storia segnando il suo 496esimo gol nei primi cinque campionati europei, stabilendo così ...

Ligue 1, il recap dell’ultima giornata: il PSG chiude con una sconfitta Calcio in Pillole

L'avventura di Messi con il PSG termina con una sconfitta. Dopo due anni, l'argentino lascerà il club parigino, dopo aver subito una clamorosa sconfitta per 3-2 in casa contro il Clermont ...Ecco tutti i risultati della trentottesima giornata di Ligue 1 2022/23 e la classifica finale. Rennes in EL, Lille in Conference.