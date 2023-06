L’Estonia | la nuova Europa e il futuro della Nato La versione di Kolga

Leggi su formiche

(Di domenica 4 giugno 2023) In questa intervista con Formiche.net, il direttore del Dipartimento pianificazione del ministero degli Affari Esteri di Tallin Margusha rimarcato come il sostegno militare all’Ucraina sia necessario per permettere a Kyiv di difendersi con successo dall’aggressione russa, ma allo stesso tempo non sia sufficiente a garantire il mantenimentopace e ad evitare il ripetersi di situazioni simili. Secondo il diplomatico, che è stato ambasciatore estone alle Nazioni Unite e in Svezia, un rafforzamento militare di tutti i membri dell’Alleanza atlantica (specialmente lungo il confine con la Federazione Russa) e un veloce allargamentostessa sono requisiti indispensabili per neutralizzare ogni futura velleità di espansionismo militare da parte di Mosca. MargusL’Invasione dell’Ucraina iniziata nel ...