Il problema, per l'e non solo, non è la scarsa disponibilità di armamenti, ma le basse capacità di produzione degli stessi. Pensa che l'esistenza di un tripwire mechanism in Ucraina avrebbe ...... compreso il dispiegamento di 1.250 soldati francesi in Romania e 300 in. In un incontro in ...cambiamento in corso nella spesa per la difesa 'senza alcuna prospettiva di porre fine alla...Inghilterra, Isola di Jersey, San Marino,Zelanda, Delaware, ed altre). La relazione che la ... Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca,, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, ...

L’Estonia, la nuova Europa e il futuro della Nato. La versione di Kolga Formiche.net

Gli sforzi di Nato e Unione Europea a sostegno di Kyiv stanno dando i loro frutti. Ma la lezione ucraina ha molto da insegnarci, ed è necessario assumere un approccio da "forward presence" a "forward ...Sarà il corridoio economico dell'Europa nord-orientale. Una nuova linea ferroviaria ad alta velocità per collegare la Finlandia alla Polonia tramite le capitali Helsinki e Varsavia passando per la Lit ...