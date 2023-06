Lello Arena | la lettera per Massimo Troisi ha commosso il web | “Ricomincio da tre…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 giugno 2023)omaggia l’amico scomparsocon unaemozionante nel giorno del ritorno dello scudetto a Napoli dopo 33 anni. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il 4 giugno è un giorno di ricordi e celebrazioni a Napoli. Non solo segna l’anniversario della scomparsa dell’amatissimo attore, ma quest’anno coincide anche con la vittoria del terzo scudetto del Napoli dopo un’attesa di 33 anni??. Nel bel mezzo delle celebrazioni, l’attore e amico di lunga data di, ha condiviso unacommovente dedicata all’amico scomparso. In essa,ricorda, riconosciuto per il suo talento unico nel mondo del cinema e del teatro, e ...