Leicester | Gerrard vicino a diventare il nuovo allenatore The Sun

(Di domenica 4 giugno 2023) Sembra lontano anni luce quel 2017 in cui ildi Claudio Ranieri alzò la Premier League, eppure sono solo passati sei anni e, pochi giorni fa, le Foxes sono retrocesse in Championship. Secondo The Sun, la società sta lavorando per provare a portare sulla panchina l’ex stella del Liverpool Steven: “Stevenè tra i nomi considerati perildel. Le Foxes sono determinate a garantire un ritorno immediato in Premier League dopo la loro retrocessione in Championship.è senza lavoro da quando è stato licenziato dall’Aston Villa nell’ottobre dello scorso anno, ma è determinato a tornare in panchina”.potrebbe essere il profilo perfetto per il ...

potrebbe essere il profilo perfetto per il Leicester, dopo che ha anche vinto il campionato scozzese con i Rangers nel 2020 - 21. The Sun scrive: " Il 43enne spera che il suo lavoro ai Rangers possa convincere il Leicester."

