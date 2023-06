Lecco-Cesena | primo caso di Var in Serie C | la ricostruzione

Reti: Formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Enrici; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone, Lepore; Pinzauti, Buso. A disposizione: Stucchi, Maffi, ...0 - 1(3 - 5 - 2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Enrici; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone, Lepore; Pinzauti, Buso. In panchina: 22 Stucchi, 97 Maffi, 3 Maldini, 13 Battistini, 23 ...C'è il forte rischio che buona parte dei 613 tifosi delche hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dello stadio dinon riusciranno ad arrivare in tempo al Rigamonti - Ceppi per la semifinale di andata . Il traffico da bollino nero ...

Il sorprendente Lecco ospita la corazzata Cesena (Sky Sport 256) mentre allo Zaccheria va in scena una sfida quasi amarcord tra Foggia e Pescara allenate rispettivamente da Delio Rossi e Zdenek Zeman ...Il tecnico del Lecco, Luciano Foschi, ha parlato ai microfoni di RaiSport a ridosso del calcio d'inizio della semifinale di andata dei playoff contro il Cesena. Queste le sue parole: ...