Lecce e Bologna non si risparmiano | 2 - 3 pieno di emozioni | poi è festa

Il, matematicamente salvo dopo il successo contro il Monza, perde 2 - 3 in casa contro il: Banda apre e Arnautovic e Zirkzee rimontano prima del gol di Oudin . Ferguson beffa i ...Ilsi merita 6,5 che è la media tra i picchi toccati nel momento migliore con Thiago Motta ... Sufficiente il(6), media tra lo stupore per la prima metà della stagione, soprattutto in ...... Juventus batte Udinese 1 - 0 - LA CRONACA DELLA PARTITAbatte3 - 2 - LA CRONACA DELLA PARTITA

Lecce-Bologna, i convocati: fuori Schouten Tuttobolognaweb

I risultati odierni però negano ai granata anche la nona posizione perché il Bologna ha vinto 2-3 sul campo del Lecce. In questo modo, alle spalle della Fiorentina ottava si piazza proprio la ...Falcone 6: il Bologna non è venuto in vacanza nel Salento e lui si fa trovare pronto, anzi prontissimo in più occasioni. Poi, però, per la prima volta in ...