Lecce-Bologna | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di domenica 4 giugno 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. Partita che non ha nulla da dire quella del Via del Mare, se non celebrare l’ottima stagione di entrambe: salentini salvi con un turno di anticipo, felsinei sempre in lotta per la zona sinistra della classifica. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di domenica 4 giugno.sarà visibile sucon la telecronaca di Alessandro Iori e Alessandro Budel e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Botti e Lorenzo Minotti. SportFace.

Entrambi gli allenatori non lasceranno nulla al caso e schiereranno il miglior undici possibile. Poi, al via i festeggiamenti per la ...Ultima giornata del campionato di calcio di serie A.(ore 21) è una festa per salentini salvi da una settimana e felsinei in zona Europa. Inizia la fase di semifinale nei playoff di serie C: alle 20,30 si disputano Foggia - Pescara e ...Al Via del Mare c'èSport [ 04/06/2023 ] Melendugno e Altino finale per la gloria Sport [ 04/06/2023 ] La V. Francavilla riflette sulla scelta dell'allenatore Sport [ 04/06/2023 ] '...

Lecce-Bologna: futuro in bilico per Baroni, Corvino e Thiago Motta Calciomercato.com

Alle ore 21.00 di domenica 4 giugno, per la trentottesima giornata di Serie A si gioca Lecce-Bologna. Solito ballottaggio in attacco per Baroni con Colombo favorito su Ceesay. Ospiti senza lo ...Intrecci, ricordi, passato. Lecce-Bologna, seppur priva di reali stimoli di classifica e di obiettivi, rappresenta comunque la gara in cui tornano alla mente situazioni e personaggi risalenti ad annat ...