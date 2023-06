Lecce-Bologna | le probabili formazioni

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa sera in campo per la sfida di Serie A la partita tra, ecco leQuesta sera in campo per la sfida di Serie A la partita tra, ecco le(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda.(3-4-2-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Moro, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

Il migliorper festeggiare la salvezza davanti ai suoi tifosi contro iloggi alle 21. Baroni schiera Strefezza e Banda nel tridente completato da Colombo. Gonzalez fa la mezzala. In casa rossoblù, ...Entrambi gli allenatori non lasceranno nulla al caso e schiereranno il miglior undici possibile. Poi, al via i festeggiamenti per la ...Ultima giornata del campionato di calcio di serie A.(ore 21) è una festa per salentini salvi da una settimana e felsinei in zona Europa. Inizia la fase di semifinale nei playoff di serie C: alle 20,30 si disputano Foggia - Pescara e ...

Lecce-Bologna: futuro in bilico per Baroni, Corvino e Thiago Motta Calciomercato.com

Il Bologna si gioca le proprie carte di arrivare al nono posto che potrebbe significare Conference League sul campo di un Lecce che ha conquistato nella scorsa giornata la matematica salvezza. La gara ...La partita Lecce-Bologna si gioca domenica 4 giugno 2023 alle ore 21.00 allo Stadio Via del Mare di Lecce. I rossoblu di Thiago Motta faranno visita ai giallorossi di Baroni. Il match sarà trasmesso ...