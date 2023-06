Lecce-Bologna 2-3 | spareggio Spezia-Verona Foggia-Pescara 2-2 Gallipoli in finale Calcio | serie A | semifinale playoff serie C | semifinale playoff Eccellenza

(Di domenica 4 giugno 2023)2-3 nell’ultima giornata del campionato didiA. Reti di Banda (L), Arnautovic (B), Zirkzee (B), Oudin (L) e Ferguson (B). Verdetti del massimo campionato: Napoli (90 punti) campione d’Italia, qualificato alla Champions League con Lazio (74), Inter (72) e Milan (70). Atalanta (64) e Roma (63) in Europa League. Juventus (62) in Conference League.(32) e(32) disputeranno loper non retrocedere, Cremonese (27) e Sampdoria (19) retrocesse inB. Loè stato sconfitto 2-1 in casa della Roma mentre ilè stato sconfitto 3-1 in casa del Milan. Ilchiude il campionato al quintultimo posto con 36 ...

...- FIORENTINA (venerdì) 1 - 3 CREMONESE - SALERNITANA (sabato) 2 - 0 EMPOLI - LAZIO (sabato) 0 - 2 TORINO - INTER (sabato) 0 - 1 NAPOLI - SAMPDORIA 2 - 0 ATALANTA - MONZA 5 - 22 - 3 ...Per le proteste viene espulso Gasperinih. 21.00 PICCININI CAPALDO - YOSHIKAWA IV: PATERNA VAR: DI MARTINO AVAR: GHERSINI 20' - Segna Arnautovic, ma il gol viene annullato per ...Al Via del Mare, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...

Lecce-Bologna contava più per gli almanacchi. Ma al Via del Mare va in scena un match dalle grandi emozioni, e non per il risultato. Per la cronaca finisce 2-3, con il Lecce in ...LECCE – BOLOGNA 2 a 3 Lecce: Falcone, Gendrey, Gallo (70’Pezzella), Baschirotto, Umtiti, Hjulmand, Strefezza, Blin, Colombo (46’Ceesay), Banda (54’Maleh), Oudin. All. Baroni Bologna: Skorupski, Posch ...