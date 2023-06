Leao | 'Vogliamo fare un regalo a Ibrahimovic | ha fatto la storia del Milan'

Ora, dopo il rinnovo di, ultimo grande passaggio della serie dei rinnovi a consolidamento dell'... Lo dimostrano TUTTE le altre realtà d'Europa, sefare l'eccezione della mosca bianca ...Pioli, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it, ha ammesso di non essere contento di quanto prodotto dai calci piazzati: 'Non sono soddisfatto, ci stiamo lavorando eessere più ...MOMENTO CHIAVE DELLA CRESCITA DI- 'Credo che la risposta la debba dare. È stato un percorso, ... Non siamo più il Milan contento di essere arrivato sesto maessere competitivi in Italia ...

Leao: 'Vogliamo fare un regalo a Ibrahimovic, ha fatto la storia del ... Calciomercato.com

Rafael Leao, fresco di rinnovo fino al 2028, ha parlato a Milan TV nel pre partita di Milan-Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni: L’ultima di campionato, che arriva dopo la ...Il Milan vuole chiudere in bellezza e festeggiare Ibrahimovic che lascia. Il Verona invece è a caccia di punti fondamentali per la salvezza. Sfida a distanza con lo Spezia ...