Le narrazioni virtuali e la politica reale Il commento di Giorgio Merlo

(Di domenica 4 giugno 2023) Il dibattito che segue ad un qualsiasi verdetto elettorale nel nostro Paese è sempre carico di novità e, soprattutto, di curiosità. Un tempo, quando c’erano i partiti, le classi dirigenti autorevoli e qualificate, le intelligenze politiche e i conoscitori delle dinamiche territoriali e sociali, i risultati elettorali – a livello locale come a livello nazionale – venivano approfonditi e vivisezionati nei confronti duri ma fecondi tra i quadri, i militanti, gli iscritti e i simpatizzanti dei partiti stessi. Tramontato tutto ciò, è abbastanza evidente che la “pratica elettorale” adesso viene liquidata a tempi di record perchè il giorno dopo la sconfitta, o la vittoria, si apre già una nuova fase…. Ora, la cosiddetta categoria che domina e caratterizza il confronto politico in una stagione ancora, e purtroppo, post ideologica, si chiama “narrazione”. E la “narrazione” non è più fatta di ...